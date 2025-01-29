Цена газа в Европе превысила $550 впервые с 2023 года

Цена газа на бирже в Европе превысила $550 впервые с 15 ноября 2023 года

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду превысила $550 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $552 за 1 тыс. куб. м, или €51,24 за МВт·ч.

Такого показателя цена на голубое топливо достигла впервые с 15 ноября 2023 года. Если смотреть динамику за 29 января, то стоимость за день выросла на 6%.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен полностью отказаться от газа из России и при этом снизить цены на энергию в странах Европы. Эти цели станут главными в новом энергетическом плане, который ЕК представит в феврале.

В январе сообщалось, что США выступают за полный отказ ЕС от импорта российского газа, несмотря на то, что ряд стран, такие как Австрия, Венгрия и Словакия, стремятся сохранить поставки.

Ранее в Кремле заявили, что Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу.