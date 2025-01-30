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Прибыль Tesla обрушилась

Прибыль Tesla за 2024 год рухнула более чем вдвое при росте выручки
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Tesla

Чистая прибыль американской компании по производству электромобилей Tesla обрушилась более чем вдвое — с $15 млрд до $7,1 млрд, пишет издание Electrek со ссылкой на данные пресс-релиза компании.

Операционная прибыль предприятия рухнула на 20%, выручка от реализации электромобилей снизилась на 6% до $77,1 млрд, а общая выручка достигла $97,7 млрд, что на 1% больше относительно показателя за год до этого.

По итогам октября — декабря выручка Tesla выросла до $25,7 млрд, однако оказалась гораздо меньше прогнозов аналитиков, которые ожидали результата в $27,26 млрд.

В первой половине января стало известно, что Tesla в 2024 году сократила производство машин по сравнению с 2023-м — в 2024 году она выпустила 1,77 млн автомобилей, тогда как годом ранее производство достигало 1,85 млн электромобилей. Таким образом, в 2024 году Tesla произвела на 72,5 тыс. машин меньше, чем в 2023-м.

На этой неделе сообщалось, что в Пакистане местный инженер построил копию автомобиля Tesla Cybertruck.

Ранее в Польше призвали не покупать автомобили Tesla из-за высказываний Илона Маска.

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