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Производство автомобилей Tesla упало в 2024 году

Tesla сократила производство автомобилей в 2024 году
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Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla в 2024 году сократила производство машин по сравнению с 2023-м. Согласно опубликованному релизу компании, в 2024 году она выпустила 1,77 млн автомобилей. Годом ранее Tesla выпустила 1,85 млн машин.

Таким образом, в 2024 году Tesla произвела на 72,5 тыс. машин меньше, чем в 2023-м.

В четвертом квартале 2024 года производство Tesla снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 459,45 тыс. машин. Вместе с тем, продажи автомобилей Tesla в последнем квартале 2024 года выросли на 2,3%, до 495,57 тыс. автомобилей.

До этого стало известно, что в России завершились продажи кроссоверов Haval F7x, информация об автомобиле исчезла с официального сайта марки в России. Производство Haval F7x первого поколения на заводе в Тульской области завершилось в августе прошлого года.

Ранее на аукцион выставили редкий спорткар Porsche.

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