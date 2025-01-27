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В Польше призвали не покупать автомобили Tesla из-за высказываний Илона Маска

Министр спорта Польши Нитрас призвал не покупать Tesla из-за высказываний Маска
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Tingshu Wang/Reuters

Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал граждан страны не покупать автомобили Tesla из-за высказываний основателя компании Илона Маска, сообщает РИА Новости.

«Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla. Нужно ответить на это серьезно и твердо, включая что-то вроде потребительского бойкота», — сказал Нитрас.

Во время субботнего предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (AFD) Маск заявил, что в Германии много внимания уделяется чувству вины за прошлое, и что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов. По его словам, «дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек».

20 января по сети разошлось видео, на котором Маск поприветствовал президента США Дональда Трампа «нацистским жестом» после инаугурации. Бизнесмен ударил себя в грудь правой рукой и резко поднял ее по диагонали, сложив пальцы вместе и повернув ладонь вниз. После этого предприниматель развернулся к сцене и повторил жест.

Сам Маск обвинения в нацизме отверг и призвал своих противников придумать «грязные трюки получше». По его словам, лозунг о том, что «все — Гитлеры», ему уже надоел.

Ранее на немецкий завод Tesla спроецировали изображение Маска с вытянутой вперед рукой.

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