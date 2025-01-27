В Пакистане сделали дешевую копию Tesla Cybertruck

В Пакистане местный инженер построил копию автомобиля Tesla Cybertruck. Об этом сообщает carscoops.com.

Отмечается, что автомобиль построен на базе неизвестного пикапа. На постройку машины было потрачено 3 млн пакистанских рупий (1 млн рублей по курсу на момент публикации). В США цены на оригинальный Tesla Cybertruck начинаются от $70 тыс. (6,8 млн рублей).

Пакистанская версия Tesla Cybertruck по сравнению с оригинальной маленькая: она короче, намного ниже и более узкая. О том, какой двигатель установлен на автомобиле, не сообщается.

До этого стало известно, что бразилец Хосе Сикейра собрал копию Ferrari F40 в 2017 году из запчастей, которые нашел на местных свалках.

Мужчина решился на создание реплики, поскольку мечтал о суперкаре. При этом спустя год после постройки бразилец выставил машину на продажу из-за отсутствия денег. Стоматологический кабинет Хосе обокрали неизвестные, поэтому дантист остался без работы.

Объявление о продаже копии F40 увидели сотрудники Ferrari и компания подала на мужчину в суд. Он подал встречный иск за перенесенный стресс, но суд его отклонил. Сейчас счета Хосе Сикейры арестованы.

Ранее в России выставили на продажу экзотическую Lada.