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Турция закупила рекордное количество российской нефти

РБК: в 2024 году импортировала рекордный объем российской нефти
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Максим Богодвид/РИА Новости

В 2024 году Турция приобрела у России рекордный объем нефти. Об этом, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler, сообщает РБК.

В прошлом году поставки из России увеличились на 36%, достигнув 323 тыс. баррелей в сутки. Предыдущий рекордный результат, установленный в 2022 году, составил 254 тыс. баррелей в сутки, но в 2023 году поставки уменьшились на 6%, до 237 тыс. баррелей в сутки.

Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции подтвердило рекордный импорт российской нефти. За 11 месяцев прошлого года объем закупок составил 15,4 млн тонн, значительно превзойдя показатели рекордного 2022 года в 12 млн тонн.

По мнению экспертов, основным фактором увеличения российских поставок является желание турецкой стороны стать энергетическим хабом и получать прибыль за счет перепродажи купленных со скидкой энергоносителей.

28 января Reuters сообщил о приостановке закупок российской нефти Китаем и Индией.

Ранее Трамп заявил, что высокие цены на нефть не позволяют завершить конфликт на Украине.

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