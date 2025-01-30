Минтруд назвал максимальный размер пособия по безработице с февраля

С 1 февраля в России максимальный размер пособия по безработице превысит 15 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве пояснили, что размер выплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции в 9,5%.

В начале недели премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщил, что российское правительство приняло постановление об индексации более 40 социальных выплат с февраля на 9,5%. Он также сообщил, что мера коснется 39,3 млн граждан.

Накануне зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщал, что в этом году военным пенсионерам дважды проиндексируют пенсионные выплаты с учетом инфляции в 2024 году.

Во второй половине января президент России Владимир Путин поручил повысить размер пособия по беременности и родам для студенток. На выплату смогут рассчитывать беременные, обучающиеся по очной форме. Срок принятия решения по поручению — до 15 апреля.

Ранее безработица в России установила новый исторический минимум.