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Россиянам рассказали, в каком случае ключевую ставку могут повысить до 25%

Экономист Федоров: ЦБ может повысить ключевую ставку до 25% лишь в случае шоков

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Shutterstock

ЦБ может повысить ключевую ставку до 25% и выше только в случае каких-то шоков. Об этом в ответ на вопрос «Газеты.Ru» сказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

»Банк России уже начинает проводить инструменты тонкой подстройки своей денежно-кредитной политики. Это говорит о том, что цикл роста [ключевой] ставки тоже имеет определенные пределы. Здесь важно не перегнуть палку. И никто не хочет получить довольно быстрого схлопывания [российской] экономики с большим количеством реструктуризаций и дефолтов. Это никому не нужно. Банк России будет действовать поступательно, и мы пока не смотрим в сторону 25%-ной ставки и выше в качестве основного базового сценария. Скорее, это некоторая альтернативная история. Если вдруг какие-то шоки могут произойти, сейчас уже текущая стоимость денег в экономике почти 15%», — отметил Федоров.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%, третий раз за 2024 год. Экс-глава Банка России Сергей Дубинин уверен, что на последнем заседании регулятора 20 декабря ключевая ставка будет увеличена до 22%. Экономисты и финансисты предсказали рост ключевой ставки до 23%. Подробнее — в нашем материале.

Ранее россиян предупредили о подорожании кредитов после заседания ЦБ 20 декабря.

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