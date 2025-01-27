Стало известно, почему Центробанк сохранил ключевую ставку

Центробанк (ЦБ) РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за снижения уровня кредитования бизнеса. Об этом пишет газета «Известия».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что темпы роста кредитования существенно снизились. По ее словам, из-за жестких кредитно-финансовых условий, сформировавшихся в экономике, инфляция замедлилась.

«Рост общего кредитного портфеля существенно замедлился. При этом впервые за долгое время темпы роста корпоративного кредитного портфеля снизились. Розничный портфель уже два месяца практически не растет», — прокомментировала Набиуллина.

Как стало известно изданию, объем кредитования юрлицам и ИП снизился до 5,8 трлн рублей, то есть в полтора раза, по данным на конец 2024 года. Такого падения, согласно статистике, не было с 2019 года.

Профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Зверева отмечает, что лишь часть российского бизнеса обладает достаточно высокой рентабельностью, чтобы брать кредиты под 25-30% годовых. Кроме того, банки делают требования к заемщикам все более жесткими.

В январе 2025 года директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% до конца второго квартала 2025 года.

Ранее ЦБ объяснил, почему ключевая ставка должна быть значительно выше инфляции.