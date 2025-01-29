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ФАС проверит обоснованность цен на майонез и подсолнечное масло

ФАС проверит обоснованность цен на майонез, подсолнечное масло и соль
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Максим Блинов/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проанализирует обоснованность цен на ряд продовольственных товаров.

«Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой», — говорится в сообщении.

Компании должны предоставить информацию об объемах производства, реализации продукции, данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности. Запросы направлены 24 производителям майонеза, 10 производителям подсолнечного масла, 21 — маргарина и семи — соли пищевой.

23 января ФАС начала проверку цен на сливочное масло в России на фоне массовых жалоб потребителей на стоимость продукта. По данным Росстата, в 2024 году из продуктов наиболее выросли в цене картофель (на 92% по сравнению с 2023 годом), сливочное масло (36,2%). Средняя по России цена за килограмм сливочного масла в декабре прошлого года достигла почти 1,2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что полиция и ФСБ проводят обыски в управлении ФАС по Санкт-Петербургу.

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