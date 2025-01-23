В России начали проверку цен на сливочное масло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку цен на сливочное масло в России на фоне массовых жалоб потребителей на стоимость продукта. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что в последнее время сливочное масло сильно подорожало в стране. По словам Шаскольского, существуют экономические факторы, которые влияют на изменение цен.

Глава ФАС подчеркнул, что если будут выявлены нарушения, будут приняты меры антимонопольного законодательства.

По данным Росстата, в 2024 году из продуктов наиболее выросли в цене картофель (на 92% по сравнению с 2023 годом), сливочное масло (36,2%). Средняя по России цена за килограмм сливочного масла в декабре прошлого года достигла почти 1,2 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что рост цен на сливочное масло в России составил порядка 33–34%.

Ранее в России резко подорожал апельсиновый сок.