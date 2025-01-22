Названы самые подорожавшие за 2024 год продукты

Из числа продуктов питания наиболее подорожал в 2024 году картофель — рост относительно 2023 года составил 92%, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные Росстата.

При этом в 2023 году относительно 2022 года картофель, наоборот, подешевел на 15,8%. Как пишет издание, его подорожание в 2024 году может быть следствием низкой базы предыдущего года, когда был собран рекордный урожай в 8,6 млн т.

Другим сильно подорожавшим продуктом за 2024 год стало сливочное масло. Повышение цены на этот продукт составило 36,2% относительно стоимости 2023 года. Средняя по стране цена за килограмм этого продукта в декабре 2024 года достигла почти 1,2 тыс. рублей.

В среду доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина сообщила, что бытовая техника в российских магазинах подорожает на 5-15% в 2025 году. По ее словам, если россияне начнут больше интересоваться вторичными товарами или более дешевыми марками, это может вынудить крупных игроков снижать цены на свою продукцию.

Ранее стало известно, что продукты в России подорожали на 50-100% за год.