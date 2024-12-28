В России впервые оценили бедность с учетом пола, возраста и места жительства

В России впервые провели исследование о структуре бедности с учетом пола, возраста и места проживания. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Статистика затронула «мужчин и женщин всех возрастов, живущих в бедности во всех ее проявлениях». Росстат брал для аналитики данные за период с 2020 по 2022 годы. Исследование учитывало три характеристики бедности, среди которых низкий уровень дохода, материальные депривации и низкая интенсивность занятости.

Согласно исследованию, в 2022 году все параметры исследования наблюдались у 4,4% граждан России, а в 2020 году эти показатели составляли 6,3%.

До этого сервис для поиска работы Superjob провел исследование и выяснил, что бедным в России, по мнению жителей страны, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тыс. рублей в месяц. Участники опроса считают, что чтобы не быть бедным в Москве, ежемесячно нужно зарабатывать как минимум 45 тыс. рублей. Жители Санкт-Петербурга показателем бедности назвали суммы зарплаты в 41 тыс. рублей, других регионов — 42 тыс. рублей.

Ранее стало известно, почему даже самым бедным россиянам не нужны талоны на еду.