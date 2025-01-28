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Приостановка США иностранного финансирования повлияет на зарплату украинских чиновников

AP: чиновники на Украине лишатся зарплат, предусмотренных программой Госдепа
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Члены правительства Украины лишатся зарплат, предусмотренных программой иностранной помощи Госдепартамента США, о приостановке которой было ранее объявлено. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации подчеркивается, что основная часть военной помощи Украине, которая предоставляется Пентагоном, не затрагивается данным решением. Заморозка охватывает финансирование, за которое отвечает Госдеп, отмечает агентство.

До этого замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук анонсировала консультации с Соединенными Штатами после решения президента Дональда Трампа заморозить финансирование помощи Киеву.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Ранее США не сделали исключение для Украины после остановки помощи другим странам.

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