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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов впервые с 14 августа 2024 года
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Индекс Московской биржи впервые с 14 августа 2024 года поднялся выше 2900 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На старте торгов 16 января индекс Мосбиржи вырос на 2,3% до 2908,74 пункта. Накануне показатель был превышен на вечерней сессии — индекс достигал уровня 2902,28 пункта.

В конце декабря прошлого года индекс Мосбиржи с дополнительным кодом превысил 2800 пунктов впервые с октября.

В середине декабря председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков заявлял, что площадка рассматривает вероятность запуска фьючерса на криптовалюту. По его словам, планы могут реализовать, если в российском правовом поле начнется хождение этой валюты и расчеты в ней. Сейчас, по словам председателя правления торговой площадки, «делать что-то с криптовалютой» — преждевременно.

Ранее инвестор назвал условия для привлечения западных партнеров на российский рынок.

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