Разработчик ChatGPT высказался об успехах китайских конкурентов

Глава американской компании OpenAI, которая разработала ChatGPT, Сэм Альтман назвал впечатляющими успехи китайской компании DeepSeek, которая накануне представила более дешевый аналог чат-бота с генеративным искусственным интеллектом, пишет агентство »Интерфакс».

По словам Альтмана, успех китайских конкурентов впечатляет еще и за счет того, что они вложили не крупную сумму в свою разработку.

Он пообещал, что OpenAI выпустит гораздо лучшие модели и пообещал ускорить работу в этом направлении. Глава американской компании также назвал успехи DeepSeek воодушевляющими.

В понедельник Bloomberg написал, что акции ряда европейских и американских компаний обрушились после того, как китайская DeepSeek представила более дешевый аналог ChatGPT. В частности, как отмечало агентство, ценные бумаги американского производителя графических процессоров Nvidia потеряли в цене 10%.

На следующий день президент США Дональд Трамп анонсировал, что некая неназванная американская компания на следующей неделе представит новую разработку в сфере искусственного интеллекта, которая должна превзойти китайский чат-бот DeepSeek.

Ранее стало известно, что миллиардеры потеряли миллиарды из-за китайского чат-бота.