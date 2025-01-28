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Миллиардеры потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за успеха DeepSeek-R1
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Shutterstock

Состояние 500 самых богатых людей планеты 27 января уменьшилось на $108 млрд из-за падения акций технологических компаний на фоне успеха бесплатного чат-бота DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek. Об этом сообщает Bloomberg.

Основатель и главный исполнительный директор американского производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг потерял $20,1 млрд, его состояние сократилось до $101 млрд Nvidia подешевела на $600 млрд и потеряла статус «самой дорогой компании в мире», уступив Apple и Microsoft, ее акции упали почти на 18%.

Сооснователь Oracle Corp. Ларри Эллисон потерял $22,6 млрд, основатель Dell Майкл Делл — $13 млрд, а основатель Binance Чанпэн Чжао — $12,1 млрд.

На запуск китайского чат-бота отреагировали также биржи в Европе. По данным Reuters, акции немецкой компании Siemens, которая поставляет оборудование для инфраструктуры искусственного интеллекта, просели на 19,9%.

Ранее Канье Уэст вернул себе статус долларового миллиардера.

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