Миллиардеры потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота

Состояние 500 самых богатых людей планеты 27 января уменьшилось на $108 млрд из-за падения акций технологических компаний на фоне успеха бесплатного чат-бота DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek. Об этом сообщает Bloomberg.

Основатель и главный исполнительный директор американского производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг потерял $20,1 млрд, его состояние сократилось до $101 млрд Nvidia подешевела на $600 млрд и потеряла статус «самой дорогой компании в мире», уступив Apple и Microsoft, ее акции упали почти на 18%.

Сооснователь Oracle Corp. Ларри Эллисон потерял $22,6 млрд, основатель Dell Майкл Делл — $13 млрд, а основатель Binance Чанпэн Чжао — $12,1 млрд.

На запуск китайского чат-бота отреагировали также биржи в Европе. По данным Reuters, акции немецкой компании Siemens, которая поставляет оборудование для инфраструктуры искусственного интеллекта, просели на 19,9%.

Ранее Канье Уэст вернул себе статус долларового миллиардера.