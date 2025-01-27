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Китайская компания поставила под сомнение технологическое доминирование США

Bloomberg: на фоне данных о стартапе DeepSeek акции Nvidia упали на 10 %
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Depositphotos

Стоимость ценных бумаг технологических компаний в нескольких странах упала после того, как китайская компания DeepSeek (конкурент американского предприятия из области искусственного интеллекта OpenAI), представила собственную близкую по мощности к ChatGPT модель искусственного интеллекта, которую разработали без крупных затрат, пишет агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, информация, согласно которой модель стартапа из КНР экономически эффективна при работе на менее продвинутых чипах, «поставила под сомнение американское технологическое доминирование».

Во второй половине января издание Axios написало, что по информации источников в правительственных кругах США и ведущих компаниях, занимающихся искусственным интеллектом, OpenAI может объявить о революционном прорыве в области ИИ уже в ближайшие недели.

На прошлой неделе портал 3DNews написал, что отечественный ретейлер DNS объявил о скором начале продаж видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080 30 января, одновременно с мировым стартом продаж. Точная информация о времени старта продаж, производителях и моделях будет доступна в день старта продаж.

Ранее в Китае новый робот удивил людей.

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