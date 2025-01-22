В России переименуют биржу с непроизносимым названием

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует в 2025 году сменить свое короткое название на «Петербургская биржа». Об этом сообщил глава торговой площадки Игорь Артемьев, передает РБК.

«Первое имя — Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа — мы хотим сохранить, а второе имя, состоявшее из семи согласных, которое никто не может вообще произнести, я вообще не могу, там нет ни одной гласной буквы, мы хотим заменить на простые слова «Петербургская биржа», — сказал глава биржи.

Артемьев уточнил, что новое название площадки представляет собой дань уважения первой российской бирже, основанной Петром I в 1703 году. По его словам, управление биржи надеется, что совет директоров поддержит идею ребрендинга.

В декабре прошлого года российский дейтинг-сервис «Мамба» объявил о начале ребрендинга, в рамках которого проведут редизайн, глобальные технологические обновления, а также усилят систему защиты. Инвестиции в ребрендинг и маркетинг составят $7 млн.

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