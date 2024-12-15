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Лондонская фондовая биржа столкнулась с рекордным исходом компаний

FT: фондовая биржа в Лондоне переживает рекордный за 15 лет исход компаний

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«Газета.Ru»

Этот год станет самым неблагоприятным для Лондонской фондовой биржи (LSE) со времен мирового финансового кризиса. С начала года биржу покинули 88 компаний, а количество первичных размещений акций составило всего 18, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что эти цифры обозначают худший результат для биржи за последние 15 лет.

FT подчеркивает, что с 2020 года шесть компаний, входивших в индекс FTSE 100, решили уйти с LSE, предпочтя зарубежные биржи. В начале декабря стало известно о намерении компании Ashtead, предоставляющей аренду промышленного оборудования с рыночной капитализацией в £23 миллиарда, сменить место своего первичного листинга с Лондона на Нью-Йорк. Суммарная капитализация этих семи компаний на конец торгов 13 декабря составила около £280 миллиардов, что эквивалентно примерно 14% общей стоимости компаний, входящих в индекс FTSE 100.

Большинство компаний, уходящих из LSE, выбирают нью-йоркские площадки. Руководители отмечают преимущества американских бирж, такие как более широкий круг инвесторов и возможность увеличения ликвидности своих акций. Кроме того, для некоторых компаний США являются приоритетным рынком сбыта.

До этого сообщалось, что Московская биржа до июля 2025 года запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на кофе и апельсиновый сок.

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