В США предсказали рост цен из-за пошлин Трампа

Если власти США действительно введут пошлины на импорт меди и алюминия, то это обернется ростом цен на товары и услуги внутри страны для американцев, пишет агентство Reuters.

В качестве причины такого развития событий назвали дефицит внутреннего производства. В этой связи, как отметил аналитик сиднейского инвестиционного банка Barrenjoey Дэниел Морган, значительную роль сыграет масштаб новой тарифной политики.

При этом он подчеркнул, что в итоге за все наценки на импорт заплатит рядовой потребитель. Особенно если достойной замены на соответствующие импортные товары не найдут.

Во вторник Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые пошлины на импортируемую сталь, алюминий и медь. Он подчеркнул, что держит у себя в голове то, какими будут меры по металлам, но пока не планирует их вводить. Трамп добавил, что пошлин будет достаточно, чтобы защитить США.

В первой половине декабря премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал обязательный ответ, если Трамп решит ввести 25% пошлины на все канадские товары.

Ранее США отменили пошлины для Колумбии спустя несколько часов после их введения.