США отменили пошлины для Колумбии спустя несколько часов после их введения

Bloomberg: США отменили пошлины в 25% для Колумбии в обмен на прием мигрантов

Вашингтон отменил пошлины в 25% для Колумбии в обмен на согласие Боготы принимать депортационные рейсы с мигрантами, пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

«В течение нескольких часов, потрясших мировые рынки, президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении Колумбии <...> Колумбия «согласилась на все условия президента Трампа» без промедления, включая принятие депортированных на американских военных самолетах», — поделились в Белом доме.

Как отмечают авторы публикации, подобный шаг Трампа может говорить о том, что он будет использовать экономические инструменты для достижения своих геополитических целей.

До этого бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер, комментируя заявление Госдепартамента США о приостановке выдачи виз консульским отделом американского посольства в Колумбии, заявил, что решение президента США Дональда Трампа ввести санкции и торговые пошлины в отношении Колумбии может привести к вооруженному конфликту со странами Латинской Америки.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».