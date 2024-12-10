Трюдо пообещал ответить Трампу в случае введения в США пошлин на канадские товары

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал обязательный ответ, если избранный президент США Дональд Трамп решит ввести 25-процентные пошлины на все канадские товары. Об этом пишет Bloomberg.

Он назвал возможные новые тарифы несправедливыми. По его словам, Канада отреагирует на них несколькими путями, но правительство еще ищет правильные способы реагирования.

Трюдо напомнил, как еще во время первого срока Трампа ответ Канады на введение им тарифов на канадскую сталь и алюминий привел к их последующей отмене. Он также добавил, что пошлины в 25% окажутся «разрушительными» для экономики Канады.

До этого Дональд Трамп во время встречи с Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Избранный глава Белого дома сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%. По словам Трампа, такой вариант развития событий возможен, если Канада не будет содействовать США по вопросу ограничения потока нелегалов в Соединенные Штаты через канадскую границу.

Ранее на Западе испугались, что Трамп разрушит мировую торговлю.