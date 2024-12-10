Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трюдо пообещал ответить Трампу в случае введения в США пошлин на канадские товары

Трюдо: Оттава ответит, если Трамп введет пошлины в 25% на все канадские товары

close
Blair Gable/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал обязательный ответ, если избранный президент США Дональд Трамп решит ввести 25-процентные пошлины на все канадские товары. Об этом пишет Bloomberg.

Он назвал возможные новые тарифы несправедливыми. По его словам, Канада отреагирует на них несколькими путями, но правительство еще ищет правильные способы реагирования.

Трюдо напомнил, как еще во время первого срока Трампа ответ Канады на введение им тарифов на канадскую сталь и алюминий привел к их последующей отмене. Он также добавил, что пошлины в 25% окажутся «разрушительными» для экономики Канады.

До этого Дональд Трамп во время встречи с Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Избранный глава Белого дома сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%. По словам Трампа, такой вариант развития событий возможен, если Канада не будет содействовать США по вопросу ограничения потока нелегалов в Соединенные Штаты через канадскую границу.

Ранее на Западе испугались, что Трамп разрушит мировую торговлю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами