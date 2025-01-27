В ЕК заявили, что продолжат переговоры с Украиной по поставкам газа

Еврокомиссия продолжит переговоры с Киевом по поставкам газа, сообщает Reuters.

«Комиссия готова продолжить переговоры с Украиной о поставках в Европу через газопроводную систему Украины», — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии уточнили, что готовы включить Венгрию и Словакию в этот процесс.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто перед возможным продлением антироссийских санкций потребовал от главы дипломатии ЕС Каи Каллас на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) гарантировать, что Украина и страны Европы не будут препятствовать энергоснабжению Венгрии.

27 января страны Евросоюза собирались продлить санкции против РФ, однако вчера премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна потеряла свыше €18 млрд из-за санкций ЕС в отношении России. Он подчеркнул, что Будапешт по этой причине сейчас «нажал ручной тормоз» и просит ЕС обдумать целесообразность дальнейшего продления ограничений.

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