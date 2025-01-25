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Венгрия требует от ЕС и Украины гарантий по энергобезопасности

Глава МИД Сийярто: Венгрии нужны гарантии, что Киев не помешает энергоснабжению
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Marton Dunai/Reuters

Глава венгерского МИД Петер Сийярто перед возможным продлением антироссийских санкций потребовал от главы дипломатии ЕС Каи Каллас на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) гарантировать, что Украина и страны Европы не будут препятствовать энергоснабжению Венгрии.

По словам министра, об этом он сообщил Каллас во время телефонного разговора.

«Украина и/или Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию... Надо не нас убеждать, а получать гарантии от украинцев», — заявил Сийярто.

27 января страны Евросоюза собирались продлить санкции против РФ, однако вчера премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна потеряла свыше €18 млрд из-за санкций ЕС в отношении России. Он подчеркнул, что Будапешт по этой причине сейчас «нажал ручной тормоз» и просит ЕС обдумать целесообразность дальнейшего продления ограничений. Как сказал политик, санкции Евросоюза могут быть продлены только при условии, что Украина восстановит транзит российского газа в страны Европы (Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения контракта 31 декабря 2024 года), прекратит нападения на трубопровод «Турецкий поток» и даст гарантии продолжения транзита нефти.

Ранее глава МИД Венгрии обозвал Туска «агентом Сороса».

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