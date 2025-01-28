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Казахстан начнет добычу сланцевой нефти

В Казахстане планируют начать добычу сланцевой нефти в 2025 году
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LM Otero/AP

Добычу сланцевой нефти планируют начать в Казахстане в 2025 году. Об этом сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства, передает ТАСС.

«В этом году ожидается добыча первой казахстанской сланцевой нефти», — сказал Бектенов, добавив, что это создаст дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль.

По данным министерства экономики Казахстана, добыча нефти по итогам 2024 года составила 87,8 млн тонн нефти (-2%). На снижение уровня добычи по сравнению с прошлым годом повлияло проведение капитальных ремонтов на крупных месторождениях, отметили в ведомстве.

25 января в Казахстане произошел взрыв на нефтебазе. МЧС республики сообщало, что в городе Жезказган случился взрыв, после чего начался пожар. Огонь охватил территорию площадью в 100 квадратных метров.

При тушении пожара сотрудники МЧС защитили резервуары с топливом от перехода на них огня. В результате инцидента пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

Ранее Путин рассказал о создании новых маршрутов прокачки нефти и газа через Казахстан.

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