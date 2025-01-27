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Мировые цены на нефть снизились из-за США и Китая

РИА Новости: нефть подешевела из-за торговой политики США и экономики Китая
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Максим Богодвид/РИА Новости

Мировые цены на нефть днем 27 января снижаются на фоне опасений по поводу перспектив торговой политики США и экономики Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На 15:13 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,85%, достигнув отметки в $76,89 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI также снизилась на 0,84%, составив $74,03.

26 января США отменили пошлины в 25% для Колумбии в обмен на согласие Боготы принимать депортационные рейсы с мигрантами. Согласно материалу Bloomberg, подобный шаг американского президента Дональда Трампа может говорить о том, что он будет использовать экономические инструменты для достижения своих геополитических целей.

23 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что предприятия должны производить свою продукцию в Соединенных Штатах, если они хотят избежать введения пошлин.

Ранее стало известно, что в Европе разрабатывают сценарии на случай торговой войны с США.

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