Трамп пригрозил мировым компаниям тарифами в случае отказа производить товары в США

Предприятия должны производить свою продукцию в Соединенных Штатах, если они хотят избежать введения пошлин. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его слова приводит Reuters.

«Мое послание каждому бизнесу в мире очень простое: приезжайте производить свой продукт в Америку, и мы установим для вас одни из самых низких налогов среди всех стран на Земле», — сказал американский лидер.

В противном случае, пригрозил он, им «придется заплатить пошлину».

«Разные суммы, но тариф, который направит сотни миллиардов долларов и даже триллионы долларов в нашу казну на укрепление нашей экономики и погашение долгов», — добавил Трамп.

При этом в ходе выступления наиболее жесткую критику он высказал в адрес традиционных союзников США — Канады и ЕС, которым он снова пригрозил новыми тарифами, одновременно ругая их политику импорта и обвиняя их в дефиците торговли товарами.

Накануне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз ответит на любые тарифы новой администрации США пропорционально.

Ранее стало известно, что в Европе разрабатывают сценарии на случай торговой войны с США.