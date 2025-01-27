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Экономист спрогнозировал курс рубля на последнюю неделю января

Аналитик Тимошенко: курс доллара в последнюю неделю января составит 99-101 рубль
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Shutterstock

Курс доллара в последнюю неделю января составит 99-101 рубль, евро — 104-106 рублей. Такой прогноз в интервью РИАМО дал директор департамента операций на финансовых рынках «Русского стандарта» Максим Тимошенко.

По его словам, российская валюта находится на устойчивых позициях на Московской бирже, поскольку в его пользу — сохранение денежно-кредитной политики Банком России и увеличение профицита платежного баланса.

«Рынок находится в ожидании первых решений относительно экономической политики новой администрации Белого дома, а также осмысливает обещания [президента США Дональда] Трампа по новым стимулам и тарифным ограничениям. Пока это отражается в некотором ослаблении доллара к основным мировым валютам, на курс рубля это если и оказывает, то небольшое влияние», — считает эксперт.

27 января курс доллара опустился ниже 97 рублей.

Согласно данным площадки investing.com, торги стартовали при цене американской валюты в 98,04 рубля. В течение торгового дня минимально курс доллара опускался до отметки в 96,6 рубля.

К 14:20 мск курс скорректировался до уровня в 97,1 рубля.

Как отмечала эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович, сильный рубль может быть невыгоден для российской экономики, так как он приведет к сокращению доходов экспортеров в национальной валюте.

Ранее Путин заявил, что Россия не отказывалась от доллара.

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