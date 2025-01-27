Аналитик назвала недостатки сильного рубля для экономики

Сильный рубль может быть невыгоден для экономики, так как он приведет к сокращению доходов экспортеров в национальной валюте. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович.

По словам аналитика, урегулировать ситуацию может увеличение цен, но это приведет к снижению конкурентоспособности. При этом импортеры при сильном рубле смогут ввозить товары дешевле производимых внутри страны. Это в свою очередь отразится на темпах роста ВВП, налогах и зарплатах, отметила эксперт.

«То есть, при сильном рубле и непреодоленной зависимости от экспорта экономика начнет стагнировать. Но для этого рубль должен быть не просто сильным, но и укрепляться в течение продолжительного периода (пять-семь лет)», — сказала Федюкович.

23 января Банк России понизил официальный курс американского доллара на 23 января, до 98,28 рубля. Как пояснил руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев, одним из факторов укрепления рубля является сезонность.

Ранее россиянам спрогнозировали курс доллара на ближайшее время.