В России в 2025 году могут увеличиться объемы производства бытовой техники

«РГ»: эксперты прогнозируют рост производства бытовой техники в России в 2025 году

В 2025 году производство бытовой техники в России продолжит расти, пишет «Российская газета» («РГ») со ссылкой на экспертов.

По информации издания, до 50% бытовой техники, которая представлена на российском рынке, производят в России. К примеру, в 2024 году в РФ было произведено около 15 млн единиц крупной и малой бытовой техники, в том числе 3 млн единиц холодильников и морозильных камер, 2,5 млн единиц стиральных машин и 1,5 млн кухонной техники.

Как отметил директор по развитию компании Gradus Владимир Васюткин, после ухода западных брендов из России их позиции на рынке прочно заняли российские производители, такие как Weissgauff, Polaris, Scarlett и Kitfort.

Также эксперты ожидают роста онлайн-продаж бытовой техники в 2025 году.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин говорил, что инфляция в России может снизиться до 5-6% в 2025 году.

Ранее россиян предупредили о подорожании бытовой техники.