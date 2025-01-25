Эксперт объяснила, какие социальные выплаты вырастут с 1 февраля

В России проиндексируют социальные выплаты для семей с детьми с 1 февраля. Об этом сообщила доцент кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского государственного университета Фатима Ногайлиева в беседе с агентством «Прайм».

В частности, материнский капитал проиндексируют на 7,3% — величину запланированной инфляции по итогам 2024 года. Сумма маткапитала на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на второго ребенка, если он появился раньше 2020 года, составит 676 тысяч рублей; на второго (если он родился или усыновлен с 2020-го) — 893 тысячи рублей. В случае, если семья уже получила выплату на первенца, то на второго полагается 217 тысяч рублей, рассказала Ногайлиева.

Остатки денежных средств после частичного использования маткапитала также индексируются, уточнила она.

Кроме того, вырастет минимальный размер пособия по беременности и родам, максимум — 1 100 750 рублей. Сумма будет зависеть от заработной платы женщины за последние два года и продолжительности отпуска, напомнила доцент.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года в наступившем году составит 9 227 рублей, максимальный — 68 995 рублей, добавила Ногайлиева.

23 января министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на повышение пенсий, социальных выплат и пенсий военных пенсионеров дополнительно направят около 300 млрд рублей. Средства на эти цели будут выделены из бюджета Социального фонда и федерального бюджета, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки.