Китай ввел санкции против США

Китай ввел санкции против военно-промышленных предприятий Соединенных Штатов из-за продажи оружия властям Тайваня. Об этом сообщает министерство иностранных дел КНР, передает РИА Новости.

Отмечается, что под ограничения Пекина попали семь предприятий.

В декабре министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Соединенные Штаты введут санкции против китайских банков за гипотетическую поддержку оборонно-промышленного комплекса России.

Она добавила, что США и Китай имеют отдельный канал связи для того, чтобы обсуждать спорные вопросы вокруг взаимодействия с Россией. По словам Йеллен, зачастую этого канала связи бывает достаточно для взаимодействия.

Ранее эксперт объяснил, чем чреваты санкции США против российской нефти.