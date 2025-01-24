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Стал известен основной владелец Fix Price в России

Основным владельцем Fix Price в России стало юрлицо группы «Фикс Прайс»
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Основным владельцем компании «Бэст Прайс», которая является операционной структурой ретейлера Fix Price в России, стало местное юридическое лицо группы — АО «Фикс Прайс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ЕГРЮЛ.

Данное акционерное общество было зарегистрировано на территории РФ в декабре прошлого года, его владельцем является казахстанская компания «Фикс Прайс Груп Плс».

23 января текущего года АО «Фикс Прайс» получило 99,999999% в ООО «Бэст Прайс», при этом оставшаяся доля принадлежит компании из Казахстана.

Кроме того, АО «Фикс Прайс» приобрело 1% в ООО «Бэст Прайс Экспорт» (оставшиеся доли — у ООО «Бэст Прайс»).

Акционеры Fix Price в ноябре 2023 года согласовали перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан. В начале июля 2024 года организация уведомила, что получила постоянную регистрацию на территории международного финансового центра «Астана» в Казахстане.

13 декабря стало известно, что акции Fix Price в начале торгов на Московской бирже снижались почти на 19%.

По данным ТАСС, бумаги компании сильно потеряли в цене из-за дивидендной отсечки. 5 декабря совет директоров Fix Price поддержал промежуточные дивиденды за 2022, 2023 и 2024 годы в совокупном размере 30 млрд рублей. Датой закрытия реестра акционеров, которые имеют право на получение дивидендов, было установлено 13 декабря. Деньги планировалось выплачивать в течение двух месяцев.

Fix Price является одной из ведущих на международном рынке и крупнейшей на российской территории сетью магазинов низких фиксированных цен. По состоянию на 30 сентября 2024 года, сеть насчитывала 6,891 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья.

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