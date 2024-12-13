Стало известно, почему акции Fix Price обвалились на Мосбирже

Акции российской сети магазинов единой цены Fix Price в начале торгов на Московской бирже снижались почти на 19%, пишет агентство ТАСС.

Снижение произошло к 10:00 мск. Ценные бумаги компании упали на 18,88%, до 167,1 рубля за бумагу.

К 11:50 мск акции замедлили снижение и находились на отметке в 169 рублей (-17,86%).

Как пишет агентство, бумаги компании сильно потеряли в цене из-за дивидендной отсечки. 5 декабря совет директоров Fix Price поддержал промежуточные дивиденды за 2022, 2023 и 2024 годы в совокупном размере 30 млрд рублей. Датой закрытия реестра акционеров, которые имеют право на получение дивидендов, было установлено 13 декабря. Деньги планировалось выплачивать в течение двух месяцев.

Осенью «Коммерсантъ» писал, что количество покупателей в российских магазинах детских товаров просело в среднем на 11%. На фоне снижения посещаемости профильные ретейлеры вынуждены сокращать свое присутствие в торговых центрах и менять формат магазинов.

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