Стало известно, сколько россиян снимают стресс шопингом

Почти половина россиян (49%) используют шопинг как средство борьбы со стрессом, показало совместное исследование сети Fix Price и компании «Ромир». Результаты опроса приводит РБК.

Чаще всего этим способом снятия нервного напряжения пользуются молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (59%).

Самые популярные покупки во время шопинг-терапии — одежда и обувь (51%), а также снеки и косметика (по 33%).

При этом сам процесс покупки зачастую важнее результата. Так, лишь треть опрошенных сказали, что испытывают удовлетворение от приобретения новых товаров. Счастье и эйфорию от покупок во время шопинг-терапии чувствуют всего 11% россиян.

До этого россияне вновь получили способ оплаты покупок за рубежом. Россельхозбанк восстановил работу карт UnionPay за границей. Транзакции проходят более чем в 70 странах, отчитались в РСХБ.

Ранее россиянам дали совет, как избавиться от вредных финансовых привычек.