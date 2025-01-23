ОПЕК+ предрекли распад из-за Трампа

Желание президента США Дональда Трампа нарастить уровень добычи нефти в стране поставит участников сделки ОПЕК+ в положение, при котором им будет крайне сложно управлять балансом спроса и предложения сырья, и в итоге коалиция распадется, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение независимого эксперта по энергетике Кирилла Родионова.

Как отметил Родионов, политика сдерживания добычи при соответствующих действиях Трампа потеряет всякий смысл, поскольку она перестанет влиять на стоимость нефти так, как задумано. А если учитывать торможение спроса в Китае, то ОПЕК+ может столкнуться с потерей рынка, а не с ростом доходов за счет более дорогой нефти.

В первой половине декабря президент США Дональд Трамп за полтора месяца до своей инаугурации рассказал в интервью телеканалу NBC News, что его команда сосредоточится на решении вопросов в сфере добычи нефти. «Я сосредоточусь на «бурить, детка, бурить», — сказал политик.

Он выразил уверенность, что добыча нефти позволит вывести американскую экономику из-под угрозы кризиса. В том числе путем решения проблемы с дефицитом государственного бюджета США, пояснил Трамп.

Ранее Трамп пообещал «остановить вторжение» в США.