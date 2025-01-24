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Названа причина роста цен на овощи

Аналитик Тренин: резкий рост цен на овощи в России связан с низким урожаем
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Shutterstock

Резкое повышение цены на плодоовощную продукцию в России в 2024 году связано с ростом издержек сельхозпроизводителей и низким сбором урожая на фоне плохой погоды и снижения посевных площадей ключевых агрокультур, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные аналитика группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.

По его словам, например, сборы картофеля упали на 15% относительно рекордного урожая 2023 года. Аналогичная ситуация наблюдается и с капустой, луком, морковью.

Как отметил Тренин, по итогам 2024 года рост цен на плодоовощную продукцию в России более чем в два раза превысил уровень инфляции в стране (9,52% по данным Росстата) и составил 22,09%.

На этой неделе интернет-издание РБК со ссылкой на данные Росстата писало, что из числа продуктов питания наиболее подорожал в 2024 году картофель — рост относительно 2023 года составил 92%. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью «России 24» объяснил рекордный рост стоимости картофеля в 2024 году тем, что в предыдущие два года этот продукт был чрезвычайно дешевым.

Ранее экономист рассказала, какие продукты подешевеют в 2025 году.

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