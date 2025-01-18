Экономист рассказала, какие продукты подешевеют в 2025 году

Экономист Стародумова: в 2025 году цены на овощи, фрукты и масло уменьшатся

В этом году подешеветь могут те продукты, цены на которые регулируются государством, заявила РБК старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского политехнического университета Юлия Стародумова.

Она напомнила о том, что из-за скандала со сливочным маслом в 2024-м рост цен на этот продукт был принудительно прекращен. Этому поспособствуют также поиск новых поставщиков и организация доставки производителям сухого и сырого молока.

Кроме того, по мнению Стародумовой, цена на фрукты и овощи может снизиться на 1,5-3%.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в своем прогнозе для «Газеты.Ru» тоже допускал, что у цены на основные овощи — картофель, капусту, лук и свеклу — в новом году могут уменшиться на 10–15%.

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