Владельцам китайских автомобилей дали совет по их содержанию в холода

Зимой китайские автомобили лучше всего парковать в гараже или хотя бы накрывать термочехлом, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение руководителя маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергея Бурова.

По словам Бурова, большинство китайских производителей смогли адаптировать свои автомобили к суровым российским условиям. Тем не менее единичные поломки случаются. Например, из-за низких температур у некоторых китайских моделей появлялись трещины на пластиковых элементах корпуса. Еще бывали случаи, когда у некоторых моделей ломались пластиковые органы управления.

Накануне редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков выразил мнение, согласно которому одной из проблем китайского автопрома является погоня за красивой оберткой.

На этой неделе представители крупных дилерских холдингов рассказали, что на российском рынке автомобилей с пробегом начали массово появляться подержанные машины китайского производства, которые с 2022 года доминируют в продаже на рынке новых легковых машин. Хорошую динамику продаж демонстрируют китайские модели Changan Uni-K и CS75, Geely Atlas и Tugella, Tank 300 и 500, Haval Jolion и Haval Dargo.

Ранее россиянам рассказали, сколько теряет в цене китайское авто за первый год после покупки.