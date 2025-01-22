Названы самые популярные подержанные китайские автомобили среди россиян

Авилон назвал восемь лучших автомобилей с пробегом на российском рынке

На российском рынке автомобилей с пробегом начали массово появляться подержанные машины китайского производства, которые с 2022 года доминируют в продаже на рынке новых легковых машин. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители крупных дилерских холдингов.

«Сегодня покупка китайского автомобиля на вторичном рынке становится все более популярным выбором среди российских покупателей. Это разумный вариант с точки зрения соотношения цены и качества, однако важно учитывать пробег и техническое состояние автомобиля», — рассказал «Газете.Ru» замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.

По его словам, хорошую динамику продаж демонстрируют китайские модели Changan Uni-K и CS75, Geely Atlas и Tugella, Tank 300 и 500, Haval Jolion и Haval Dargo.

Аналогичного мнения придерживается директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и Автоспеццентр» Андрей Гришаков. По его словам, наиболее востребованы на вторичном рынке машины марок Haval, Chery, Geely.

«Это объясняется тем, что в структуре марок, продающихся в РФ новых автомобилей, они имеют лидирующие позиции», — заметил он в беседе с «Газетой.Ru» .

Эксперт отметил, что самыми популярными автомобилями с пробегом являются модели Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7, а также Geely Monjaro. Подробнее о том, что россияне привыкают к китайским иномаркам и охотно берут годовалые и двухлетние машины, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выяснилось, что будет с ценами на подержанные автомобили.