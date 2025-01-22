Россиянам рассказали, сколько теряет в цене китайское авто за первый год после покупки

Китайский автомобиль сильно дешевеет после первого года эксплуатации. Об этом в беседе с «За рулем» заявил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

«Если оставить за скобками ситуацию с увеличивающимися ценами, то годовалые китайские автомобили теряют до 40% своей первоначальной стоимости. Условно говоря, кроссовер за 2,5 млн рублей через год в хорошем состоянии после одного владельца может стоить от 1,5 млн», — сказал эксперт.

По словам Корнева, в ближайшем будущем китайские машины с пробегом будут медленнее дешеветь. Тем не менее потерянная стоимость за первый год будет примерно на 10% больше, чем сейчас у японских, немецких и корейских марок.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее сообщалось, что в России начали закрываться автосалоны китайских брендов.