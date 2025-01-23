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Журнал «За рулем» назвал главную проблему китайских автомобилей

Автоэксперт Кадаков: проблема китайского автопрома — погоня за красивой оберткой
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Виталий Аньков/РИА Новости

Одной из проблем китайского автопрома является погоня за красивой оберткой, заявил в интервью news.ru автомобильный эксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Китайский автомобиль — это не BMW. Китайцы продают красивую обертку, неплохие автомобили. Немецкий автопром не может себе позволить сделать такой автомобиль. Репутация настолько дорога, что одним случаем можно потерять ее навсегда. А китайцам надо быстро наклепать много моделей», — пояснил Кадаков.

По его словам, внедорожниками Changan Uni-S, Uni-K и Uni-T должны заняться в Росстандарте, если сообщения о неисправных сиденьях подтвердятся.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно разбитый в ДТП Changan Uni-T, у которого сломана спинка водительского сиденья.

Как заявил в интервью Mash президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, перед запуском автомобиля на российский рынок машину проверяют на безопасность, но только кузов, к спинкам кресел это не относится.

НАС направил письмо руководителю Федерального агентства по техрегулированию и стандартизации. Если сиденья не пройдут проверки, эти автомобили отзовут с рынка, отмечает Mash.

Ранее сообщалось, что в России отзовут около 20 тыс. машин китайского автобренда Kaiyi.

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