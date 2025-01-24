Оценена возможность создания единой валюты ЕАЭС

На создание единой валюты Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) или Союзного государства России и Белоруссии на сегодняшний день запроса нет, заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, пишет издание «Известия».

Он подчеркнул, что товарооборот и так хорошо обслуживается национальными валютами. Их доля в товарообороте в ЕАЭС уже превысила 90%, а в Союзном государстве — 95%.

Как напомнил Вольвач, ЕАЭС ведет работу по созданию общего финансового рынка. Речь идет о соглашениях о взаимном допуске ценных бумаг, брокеров и дилеров, банковских и страховых организаций.

В начале прошлого года министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что у России и Белоруссии может появиться общая валюта.

На прошлой неделе секретарь министерства иностранных дел Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя заявил, что большая часть финансовых резервов объединения стран БРИКС хранится в американских долларах, в связи с чем отказ от этой валюты не несет никакого смысла.

Ранее была названа причина укрепления рубля.