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В Минфине заявили о планах ввести единый рубль для Белоруссии и России

Глава Минфина Силуанов: для Белоруссии и России могут ввести единый рубль

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Григорий Сысоев/РИА Новости

У России и Белоруссии может появиться общая валюта, рассказал Life министр финансов России Антон Силуанов.

Однако министр не уточнил, в какие сроки данный процесс может быть реализован.

«В договоре 1999 года такая опция есть, но это высшая степень интеграции, поэтому до этого решения нужно еще дойти с точки зрения интеграции наших экономик. Но как цель она обозначена», — отметил Силуанов.

По его словам, введение единого рубля для двух стран было бы выгодным решением для России и в целом для граждан.

Накануне глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы на заседании Высшего госсовета Союзного государства. По словам Полищука, 2023 год подтвердил, что Белоруссия является ближайшим союзником России и братской республикой, которая занимает уникальное место во внешнеполитической повестке РФ.

Как указал дипломат, благодаря выполнению 28 союзных программ, утвержденных в 2021 году, был достигнут значительный прогресс в сближении законодательств Белоруссии и РФ в ключевых сферах хозяйствования и формировании единого социально-экономического пространства.

Ранее Путин рассказал о совместных интересах России и Белоруссии в Антарктиде.

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