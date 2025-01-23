Названа причина укрепления рубля

Банк России понизил официальный курс американского доллара на 23 января до 98,28 рубля. Причину понижения объяснили опрошенные газетой «Коммерсант» участники рынка.

Как пояснил руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев, одним из факторов снижения курса является сезонность. Активность импортеров в начале года остается, как правило, низкой, а спрос на валюту минимальный. Однако экспортеры начали продавать больше валюты на фоне приближения периода налоговых выплат.

Еще один фактор назвал управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. По его словам, дополнительно спрос на рубль разогнали ожидания снижения геополитической напряженности и сохранения высокой ключевой ставки.

Начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин считает, что на укрепление рубля влияние оказала политика избранного президента США Дональда Трампа, который отложил введение торговых пошлин, из-за чего инвесторы пересмотрели свои ожидания.

Накануне Центральный банк установил официальный курс доллара США на уровне 98,2804 рубля. В конце 2024 года глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес России сможет продолжить работу при курсе 105 рублей за доллар, однако ситуация неопределенности может вызвать неудобства.

Ранее Центробанк объяснил ускорение инфляции выше прогноза.