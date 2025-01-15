Одна из крупнейших стран БРИКС не намерена отказываться от доллара

МИД Бразилии: БРИКС не планирует отказываться от доллара

Большая часть финансовых резервов объединения стран БРИКС (входят Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Эфиопия, Южно-Африканская Республика) хранится в американских долларах, в связи с чем отказ от этой валюты не несет никакого смысла, заявил секретарь министерства иностранных дел Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя, передает агентство ТАСС.

Сабойя подчеркнул, что в сообществе осуждают вопрос облегчения проведения сделок между странами БРИКС, но не о противодействии какой-либо валюте.

В первой половине ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что объем взаимных расчетов в национальных валютах во внешней торговле между странами — участницами БРИКС составил около 65%.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия играет важную роль данном процессе. Он добавил, что, по данным Международного валютного фонда, РФ является четвертой экономикой мира.

Ранее в России призывали не спешить с единой валютой БРИКС.