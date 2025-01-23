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В офисе президента Украины хотят, чтобы цена на нефть из РФ не превышала $30

Ермак: Украина предлагает зафиксировать цену на российскую нефть на уровне 30$
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Global Look Press

Власти Украины предлагают зафиксировать цену на российскую нефть на уровне $30 за баррель. Об этом сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Жесткий price cap и дальнейшее снижение цены барреля российской нефти — это путь к глобальной безопасности. Наша санкционная группа предлагает зафиксировать цену на $30», — написал глава офиса.

Ермак добавил, что власти Украины поддерживают президента США Дональда Трампа в его желании снизить цены на нефть.

Накануне Трамп заявил, что, если руководство России откажется немедленно завершить специальную военную операцию на Украине, Соединенные Штаты введут новые санкции и пошлины на экспорт РФ в США. Он добавил, что не хочет навредить стране и «любит русский народ».

14 января глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что союзники Украины должны работать над снижением ценового потолка на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов. По ее словам, Россия уже не получает той прибыли, что была раньше.

Ранее на Западе раскритиковали угрозу Трампа ввести санкции против России.

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