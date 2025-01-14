Глава Евродипломатии призвала снизить потолок цен на российскую нефть

Глава Евродипломатии Кайя Каллас заявила, что союзники Украины должны работать над снижением ценового потолка на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я действительно настаиваю на снижении этого, потому что это имеет очевидный эффект», — заявила Каллас.

По ее словам, Россия уже не получает тех доходов от нефти и газа, что были раньше.

«Но все еще есть возможность, которую мы можем использовать. Определенно, странам (союзникам Украины, — «Газета.Ru») нужно это обсудить», — отметила она.

До этого Каллас заявила, что Евросоюз с января 2025 года будет предоставлять Украине €1,5 млрд помощи в месяц. По словам Каллас, ЕС до конца месяца планирует провести подготовку 75 тысяч украинских солдат.

Ранее Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза не обсуждают отправку миротворцев на Украину.