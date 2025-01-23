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Путин назвал предпринимательство благородным делом

Путин заявил, что предпринимательством заниматься патриотично
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в режиме видеоконференции заявил, что работа предпринимателя в РФ патриотична и благородна. Его слова приводит ТАСС.

«Быть предпринимателем — это патриотично», — заявил глава государства.

По его словам, наполняться работа предпринимателя должна конкретными делами, например, когда создаются новые рабочие места. Он отметил, что бизнесмены рискуют своими капиталами, чтобы пробивать дорогу вперед для технологического развития всей экономики страны.

Также Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АСИ призвал российские бренды выходить на зарубежные рынки. По его словам, необходимо сформировать такую среду, такие механизмы поддержки, чтобы создавались и наращивали обороты тысячи новых компаний. Глава государства отметил, что Россия должна улучшить условия ведения бизнеса, опережать лучшие мировые практики.

Ранее Путин заявил, что уход иностранных компаний из России подтолкнул отечественный бизнес.

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